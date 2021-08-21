今天是國際流浪動物日，昨天非法查緝走私154貓，傳出今天安樂死火化完成，對此，農委會防檢局也證實，「已經銷毀了」，動保團體表示，總統與政府口口聲聲尊重動物生命的宣示言猶在耳，竟連一絲空間討論亦不可得，動團對此表示最深的遺憾

根據「走私沒入動物及其產品處理作業程序」，「禽鳥類及非保育類動物，經查緝機關通知防檢局轄區分局後，施行安樂死與消毒密封」，而「活動物施行安樂死時，應依動物保護法相關規定，選擇合乎人道之適當方法執行之」。

動保團體表示，政府制定上述規範，乃因考量走私動物未經檢疫，不慎或可引入國外狂犬病或其他動物疾病，影響全國動物防疫甚至人類健康；但本次走私品種貓人道銷毀的做法，因事涉200餘隻無辜動物生命，已經引起廣泛討論以及民意沸騰。

動保團體說，經動團與相關單位聯繫得知，250隻貓竟已速於今日全數銷毀，總統與政府口口聲聲尊重動物生命的宣示言猶在耳，竟連一絲空間討論亦不可得，動團對此表示最深的遺憾；動保團體重申嚴厲譴責活體動物走私的做法，造成國內動物安全破口、造成被走私動物惡劣福利，也斷送眾多無辜的生命，呼籲司法務必詳細偵查，揪出所有共謀，給予這些利益薰心的走私者最嚴厲制裁。