行政院拍板發放振興券，並說發現金成本不會比較低，但時任立委的副總統賴清德在馬政府發放消費券時，就要求發放現金，遭質疑跨時空打臉政院。台北市長柯文哲說，去年已花23億印三倍券，這次不知要花多少錢，也不知道要怎麼辦，還說乾脆「去問蘇貞昌吧」。

柯文哲指出，每個危機都是轉機，去年發三倍券就時亂七八糟，若去年到現在這段時間，我們把電子身分證、帳戶建立好，今天都不是問題，不僅可把錢存進去，甚至還可以限制時間，若沒在時限內用完就取消。

柯進一步指出，發振興券好處是「限時消費」，因為現金可存起來，但若用電子券都不是問題，結論是不要浪費每個危機，倘若去年當時發券很混亂後，就利用時間把電子帳戶、身分證建立好，問題都很好解決，「現在怎麼辦我也不曉得，還是說振興券的紙張也買了，不知道花多少錢，反正就是這樣，我也不知道怎麼辦，去問蘇貞昌吧」。

至於北市府要如何加碼振興？柯則說，雖然市府有做準備，但無論做什麼，都要建立在中央的基礎上，因此振興券到底怎麼花、電子支付怎麼綁，中央要提早一個月說要怎麼做，才能讓地方有時間因應。