中彰投分署首屆TCN青年菁英學苑成功出擊，客製化課程打造青年就業即戰力。(中彰投分署提供)

勞動力發展署中彰投分署為鼓勵青年積極求職並幫助青年順利就業，號召轄區15-29歲青年與應屆畢業生，舉辦第一屆TCN青年菁英學苑；在青年熱烈期待中；7至8月期間展開2個月的線上培訓系列活動，期望打造青年就業即戰力，幫助青年與職場無縫接軌。

中彰投分署長林淑媛表示，「TCN青年菁英學苑」為青年量身打造一條龍就業輔導及訓練服務，提供每位學員客製化職涯規劃諮詢，以及履歷面試技巧、產業趨勢、文書軟體運用等實務課程，更邀集企業經理人組成「築夢導師團」，針對學員未來就業方向進行分組，給予貼身指導及帶領職場見習。

首屆活動出擊成功，21日舉行創新提案競賽及結訓典禮中，優勝隊伍分別獲得訂製西裝、公事包及個人專屬名片夾等職場形象配件。參與的青年普遍給予好評，認為活動內容紮實並且極具實用性，能夠充分幫助個人穩健踏出職涯第一步。

參與首屆「TCN青年菁英學苑」的郭同學說，「原本擔心求職會受疫情影響，同時不知道如何著手並做好就業準備，慶幸參加菁英學苑，透過築夢導師輔導，了解自己想從事的工作內容，老師鼓勵學員多方嘗試，並善用自己的特質，才能為職涯規劃打好基礎。」

同期畢業學員黃同學表示，「讓我印象最深刻的課程是公務郵件撰寫及簡報技巧，學校上課沒教，但在職場卻是基本也重要的技能，在菁英學苑學習的課程內容，都可以實際運用到工作上，非常受用。」