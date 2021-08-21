長榮海運貨櫃輪長賜號（Ever Given）3月在蘇伊士運河擱淺6天造成堵塞，嚴重影響全球貿易。在此事件達成和解而長賜輪7月獲准離開埃及後，今天首度回到蘇伊士運河。

蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）發表聲明說，長賜輪是經由英國航向中國，包括長賜輪在內的26艘船今天由地中海駛入紅海，另外有36艘船反向航行。

聲明中說，長賜輪這次在運河管理局資深領航員和2艘拖船護送下順利穿越運河。這是長賜輪第22次航經蘇伊士運河。

長賜輪是全世界最大的貨櫃輪之一，3月23日從紅海北向進入蘇伊士運河時，在運河南端疑似遭瞬間強風吹襲偏離航道，船身打斜擱淺，堵住全球最繁忙水道之一蘇伊士運河的雙向交通。貨輪自3月29日脫困後，就停泊在運河中段的大苦湖（Great Bitter Lake）。

日籍船東與蘇伊士運河管理局簽署賠償和解協議，埃及法院於7月7日正式放行長賜輪。7月29日長賜輪抵達荷蘭鹿特丹港，然後駛往英格蘭費利克斯托（Felixstowe）。