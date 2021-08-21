美國總統拜登20日宣布，提名曾在歐巴馬政府擔任白宮幕僚長的前芝加哥市長伊曼紐（Rahm Emanuel，61歲）出任駐日大使。當天拜登也宣布提名前副國務卿勃恩斯出任駐華大使。日本共同社21日指出，拜登政府為了與被美國視為「唯一競爭對手」的中國抗衡，同在東亞最前沿任職的大使陣容已排出。

伊曼紐為民主黨資深政界人士，猶太裔，曾任美國聯邦眾議員（2003年至2009年），歐巴馬上任後成為白宮幕僚長（2009年至2010年），主管歐巴馬政府的醫保改革和金融監管改革等國會應對工作。此後，他轉入作為歐巴馬從政起點的芝加哥成為市長，在2011年至2019年任職2屆。

美國駐日大使一職在前任的哈格蒂2019年7月為競選聯邦參議員而離任後一直空缺，由曾經是首席公使的楊舟任臨時代辦近2年，代理大使職務。由於楊舟於近期卸任，日前，拜登政府起用美國在台協會（AIT）台北辦事處副處長谷立言（Raymond Greene），接替楊舟的臨時代辦職位，並成為美駐日代理大使。谷立言曾任駐沖繩總領事，是知日派。

先前，針對谷立言轉派日本，日媒指出，美方此舉或意在就中國加強施壓的台灣，深化與日本的合作。美國政府消息人士稱，起用熟悉台日雙方的谷立言，「將對中展現美日團結的訊息」。日本外務省幹部也表示歡迎說：「在支援台灣方面的日美合作將變得更加順暢。」