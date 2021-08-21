認識原民傳統射箭文化，台中舉辦全國觀摩賽。(台中市政府提供)

射箭是原住民傳統技藝，台中21日在烏日多功能草皮舉行「理事長盃原住民傳統射箭全國觀摩賽」，讓市民親身體驗原住民運動文化。運動局指出，因應防疫規範，活動依中央防疫指揮中心指引，採分流方式進行，所有人員皆實聯(名)制登記、保持社交距離、定期酒精消毒並全程佩戴口罩。

運動局指出，射箭是台灣原住民傳統的技藝，除能得到身心均衡發展，更是一種穩定心性、冷靜思考的良好訓練，後續將依據疫情狀況適時調整推動方式，讓市民體驗原住民運動文化，並深入認識各族傳統文化。

教育部體育署運動i台灣計畫台中市去年度榮獲「特優」獎，今年持續推廣全民運動不遺餘力，讓市民朋友可以多參與原住民傳統活動及體驗原住民文化。今日開幕運動局主任秘書賴東宏、原住民族事務委員會主任委員林益陸、組長林修榮、市議員黃仁、運動i台灣訪視委員吳俊達及各縣市原住民射箭隊皆到場為選手加油鼓勵，市議員林榮進也派代表出席。