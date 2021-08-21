性感女神林熙蕾人緣好，既使淡出演藝圈和許多女星仍有好交情，近日她曬出和曾馨瑩、紅豆食府大千金蔡依倫、林心如四人在疫情爆發前聚會合影，寫下：「My girls」，林心如本人也親回：「Miss you my dear」，未料引來熱情網友催生林心如快升二胎，其他人看不去反罵該網友：「是不是有病」。

外型亮麗的林熙蕾曾與劉德華、鄭伊健、劉青雲、任達華合作，代表作品為《千王之王2000》、《再生號》、電視劇《新少林五祖》、《七年級生》等，2011年她嫁給交往不到半年的富商楊晨，婚後生下兩女並淡出演藝圈，但仍常接部分代言活動，而她和演藝圈的明星們仍保有好交情，「老蕭」蕭敬騰更是林熙蕾女兒的乾爹。

有網友留言催生林心如。（圖／翻攝自kellyhlin IG）

47歲的林熙蕾雖然已經是二寶媽，但身材保養得宜，皮膚光滑，常被網友讚是最美辣媽，私下她的家庭生活也仍備受矚目，先前她幫7歲女兒慶生，粉絲則大讚女兒完全遺傳到林熙蕾的美貌，同樣留著一頭黑長直髮，眉宇之間更有林熙蕾當年招牌的高冷氣質，面對舒淇的獻吻，馮德倫的視訊祝賀，甚至是孩子都喜歡的蛋糕，林熙蕾女兒依舊十分淡定，網友則笑說：「小仙女就是小熙蕾」。

近日林熙蕾想念好友便曬出與曾馨瑩、林心如、蔡依倫在本土疫情爆發前的合照，引來林心如也留言喊想念，釣出其他網友留言「關心」說：「姐，你不能讓孩子沒有兄弟姐妹，生二胎吧」，其他人痛批該網友管太多：「你是不是病啊，不分場合的留言」。

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