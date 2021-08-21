淡水、三芝山上近萬民住戶共同接引水源地「百拉卡原水」，近年枯水期斷水情形頻繁，台灣自來水公司雖出動水車救急，然而卻不能根本解決問題，立法委員羅致政、新北市議員鄭宇恩日前會勘，台水公司表示，經檢討緊急成立工程預算，將擴建水池、汰換管線、加強淨水廠營運，預計9月底前完成。

淡水樹興里里長許秋芳指出，山區缺水問題已久，未來若能落實北水反送，很有機會解決該區缺水問題，應列為優先要務，另山區輸水的塑膠管漏水情形嚴重，應全面檢測並抽換改善。

三芝興華里里長杜國偵也表示，興華里雖然為於水源所在地，但往往因水往低處流的原理，總是最早停水、最晚復水，建議針對高海拔地區再增設加壓站，保障水源所在地居民用水的權益。

立委羅致政指出，按自來水公司估計，此區需水量缺口約有4000cmd，北水反送的效益需要提升，加壓站改善和配水池興建需要加速推動，其中老舊管線漏水的問題恐也加劇供水缺口，汰換管線也屬當務之急，需要水公司雙管齊下，改善山區供水問題。

市議員鄭宇恩表示，淡水三芝的山區多仰賴巴拉卡水源，自來水公司提出的改善方案，包含加壓站改善工程、配水池增建等等，讓改善工程加速推進，早日讓山區供水趨於穩定。

台灣自來水公司第一區管理處李慶興處長回應，樹興淨水廠目前總計有9處加壓站，今年發生供水不及無法正常運作的問題，經檢討緊急成立工程預算，目前改善工程正在施工中，預計9月全部完成；同時有關北新第三加壓站水池擴建和興華國小或軍營附近興建配水池的規劃，需要地方一起協助。另外老舊管線汰換將盡速規劃辦理，同時也將加強樹興、興華淨水廠操作營運，設置24小時供水監控設備，希望能增加樹興、興華地區供水穩定。