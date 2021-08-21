疫情警戒降至第二級後，民眾逐步回歸正常生活，北市消防局指出，現適逢暑假期間，預期前往溪流、海邊等水域嬉戲玩水的遊客大增，但在「不小心」、「忽視警告(禁制)標語」及「缺乏正確之戲水觀念」等情況下，就可能發生溺水意外事件。

消防局表示，自7月13日「微解封」以來，全國各地已有6件戲水溺斃意外，造成6人死亡、1人失踨等不幸事件；另夏季對流旺盛容易造成強降雨，恐發生溪水暴漲情形造成戲水民眾危險。

消防局指出，北市士林區外雙溪流域因溪水清澈，常吸引許多民眾前往戲水、垂釣或烤肉等休閒活動，然該河床內多有溪石、深潭及水底暗流，稍有不慎即發生危險，且夏季午後山區常發生陣雨，有引發溪水暴漲的危險。因此，消防局今年協請北市義勇消防總隊第四大隊第四特種中隊，及第三大隊第三特種內湖中隊內湖救生分隊等2個義消團體，於暑假期間的星期例假日在外雙溪碧溪橋及楓林橋2處執行防溺宣導及駐地警戒，宣導民眾注意戲水安全，並於外雙溪流域設立警戒站、放置救生器材、安排救生人員服勤，若發生突發意外即可就近救護救援，避免不幸事故發生，另外，在氣象局發布北部地區豪雨特報或上游發生瞬間大雨時，消防局亦會派員至外雙溪流域執行防溺巡邏宣導並勸導民眾上岸，以維安全。

消防局呼籲，夏日戲水應做好下列防溺十招（五不五要）：

1 、不跳水：避免做出危險行為，不要跳水。

2 、不疲累：身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳。

3 、不長時：不要長時間浸泡在水中，小心失溫。

4 、不落單：不要落單，隨時注意同伴狀況位置。

5 、不嬉鬧：不可在水中嬉鬧惡作劇。

6 、要合法：戲水地點需合法，要有救生設備與人員。

7 、要小心：湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心。

8 、要暖身：下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水。

9 、要注意：注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水。

10 、要冷靜：加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆。

救溺5步（叫、叫、伸、拋、划）：

1 、叫：大聲呼救。

2 、叫：呼叫119、110、112、118求救。

3 、伸：利用延伸物，如竹竿、樹枝等。

4 、拋：拋送漂浮物，如球、繩、瓶。

5 、划：利用大型浮具划過去救援，如船、救生圈、浮木、救生浮標等。