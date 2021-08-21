大量無辜貓咪遭「人道處理」無一倖免

海巡署高雄分署查獲漁船走私154隻未檢疫名貴貓，價值約1千萬元。事發後雖各界希望「法外開恩」，據陳其邁幕僚透露，陳其邁也很捨不得這些小生命，已向農委會表達關心，但中央法令防疫規定農委會難以違背，會向中央溝通，盼有更妥適的處理方式。市府農業局呼籲，不要再有這種非法輸入動物的行為，不僅造成無辜生命傷害，也威脅生態，更可能對防疫造成破口。

農委會防檢局表示，154隻走私貓隻來源地不明且未經檢疫，引入疫病風險極高，貓咪已全部依法被安樂死。

海巡署高雄查緝隊21日在安平外海9浬處查獲一艘八斗子漁港出海的走私漁船，在澎湖外海向不知名船舶接駁大批貓咪，經查上面154隻各種類的貓咪，關在62個籠子中。品種包含俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓等各式名貴貓種，價值約1千萬元。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，後續衍生，台灣動物緊急救援小組願全額支付安置食宿與檢疫等相關費用，希望相關單位妥善安置貓咪，走完檢疫程序後開放認養。但由於這些走失貓咪無法證明來源，高雄分局人員已經依法將這些貓咪全數處以人道安樂死。

高雄市長陳其邁也是出名的愛貓人士，據陳其邁幕僚透露，陳其邁也很捨不得這些小生命，已向農委會表達關心，但中央法令防疫規定農委會難以違背，會向中央溝通，盼有更妥適的處理方式，不要輕易剝奪生命。

市府農業局呼籲，不要再有這種非法輸入動物的行為，不僅造成無辜生命傷害，也威脅生態，更可能對防疫造成破口。