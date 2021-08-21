第32屆金曲獎星光大道今(21日)準時登場，不過就有眼尖的網友注意到，為何包括紅毯主持人瑪麗與鼓鼓，連走紅毯的來賓們幾乎都無人戴口罩，一度在PTT引發討論話題「防疫最嚴金曲獎？來賓都不用戴口罩？」、「好瞎，都不用戴口罩喔」。

即便新冠肺炎疫情逐漸趨緩，金曲主辦單位防疫仍不馬虎，強調本次典禮所有防疫措施均依照中央疫情指揮中心通過之「表演場館防疫管理措施規定」及「影視劇組拍攝防疫管理措施」進行規劃，並落實於典禮的每一個環節。所有入圍者、表演人員、工作人員及媒體均按照場館規範，事先實名造冊且須提出相關篩檢陰性證明或接種疫苗超過14天者始可入場。

依據指揮中心通過之「表演場館防疫管理措施」及「影視劇組拍攝防疫管理措施」，典禮進行中除表演者與入圍者為演出或入鏡需要，可暫時脫下口罩外，其他人員均全程佩戴口罩。

星光大道也視同「正式演出」，因視同戶外演出，所以將暫不配戴口罩，並拉開安全社交距離，若同團人數較多無法維持安全距離時，也會事先請入圍者簽署身體接觸同意書，以確保每位嘉賓的健康安全。此外，星光大道紅毯距離不僅縮短，也在周邊加設圍欄不開放民眾觀禮，所以網友們真的不用太擔心。

第32屆金曲獎今(21日)於台北流行音樂舉行，這也是台灣新冠肺炎疫情趨緩以來的第一個大型頒獎典禮，更為了因應防疫措施，首度以「實體+線上」且不開放觀眾入場方式呈現。紅毯部分找來瑪麗搭檔「鼓鼓」呂思緯主持，頒獎典禮則是由主持小天后Lulu黃路梓茵獨挑大樑，這也是她個人生涯中第二度接下金曲主持棒。