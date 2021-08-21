已4連霸的新竹市北區光華里長張慶榮，選上里長前，就已創立光華社區發展協會，連任2屆共6年理事長期間，協助地方大小事，因服務口碑大獲里內好評，當年自中華電信公司退休後，立即投入里長選舉，首戰即告捷，自此展開從不打烊的鄰里服務工作。

張慶榮在尚未擔任里長服務鄰里前，是在國營事業中華電信任職，由於他有顆喜愛服務人群的心與用不完的體力，因此在下班時間都會主動幫忙鄰居解決生活上的雜事。

20多年前，張慶榮希望為社區多做點事，一手創立光華社區發展協會，他擔任創會理事長，並連任1屆做滿6年理事長的位子，平日為社區盡心力、辦活動、關懷地方。

卸任當年正巧碰上中華電信轉民營化，2006年3月他選擇退休，由於在社區發展協會理事長任內的服務已獲口碑，因此在鄰里居民的支持下競選里長，當年首戰就告捷。

因其幾乎是24小時不打烊的服務，大獲里民好評，接下來連任兩屆都是同額競選，沒有人要出來與張慶榮競爭，本屆雖是兩人競選，張慶榮仍是輕鬆獲勝。

光華社區在新竹市是有名的「迷宮社區」，里內道路、巷弄錯綜複雜，不要說外地人來到光華里常在繞圈走出不去，就算是新竹市人來到光華也要小心應付，不然常會多走冤枉路，但張慶榮對里內各方位、大小事是掌握在手心，閉著眼睛都可到各定點，只要給個地址，立即就可穿越巷弄到達服務地點。

今年因颱風、大雨多，里內不少地方有大樹可能影響電纜等安全問題，張慶榮是二話不說，扛著電鋸、服務就到；每年端午節還會與志工親手包製近萬顆肉粽送予里民，難怪在光華里只要說到「張里長」，大家都說他是深得人心。