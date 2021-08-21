新北市1名年僅5歲的女童3月初被阿公帶到診所，經醫師診斷發現女童感染菜花，而醫師還發現該阿公也有菜花病史，依法通報後檢方介入調查；不過調查發現，家中最早感染菜花的人是女童阿嬤，阿嬤也坦承疑似是到萬華地區的公廁後就被感染，也曾用自己的毛巾擦拭女童，懷疑就是因此傳染，檢方事後判定不起訴阿公。

檢方表示，該名阿公今年3月8日帶孫女到皮膚科診所，向醫師說明孫女的屁股有破皮、上廁所會痛，經診斷確定女童感染「尖形濕疣」，即俗稱的「菜花」，而醫師查出阿公也有菜花的病史，並依規定通報，醫師當下提醒菜花的傳染途徑有接觸及性行為，該阿公則認為對方在影射他有性侵罪嫌，當場在診所大鬧起來，最後其他民眾報警，警方到現場。

檢方調查此案時發現，家中最早感染菜花的人是女童的阿嬤，該阿嬤指稱她在去年就感染過菜花，懷疑是她去萬華上公廁時不慎感染，之後再傳染給女童阿公，並曾用自己的毛巾為女童擦屁股，因此懷疑就是這舉動造成女童感染；而女童的父母也說，他們將孩子交給兩老照顧，並沒有聽過女童說遭到不當對待，不認為有性侵疑慮。

檢方檢考量菜花傳染途徑，除了性行為，接觸也會感染，因此認定是阿嬤先在公廁感染菜花後，傳染給阿公和孫女；板橋地檢署日前偵結，將阿公做不起訴處分，還給阿公1個清白。

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