農田水利署七星管理處今(21)日在鵝尾山水田，舉辦「時機 『稻』了，收割體驗」活動，百位大小朋友在溫暖陽光輝映下，體驗農村收割與打穀樂趣，醒吾科技大學四位國際專班印尼峇里島學生，應邀表演傳統舞蹈天堂鳥求偶舞，曼妙舞姿成了最吸睛「嬌」點。

鵝尾山位處台北市平等里，是陽明山知名郊山，其山形似鵝尾而得名，早年居民務農維生，豐沛的水量灌溉農田形成獨特水梯田。隨著工商社會發達水田漸沒落，農田水利署為重現水梯田文化與生態地景，與大地工程處、維謙基金會及醒吾科技大學共同規劃水田景觀復育，成了陽明山打卡祕境。

鵝尾山水田位於登峰古圳上游約0.8公頃，今年3月農田水利署先舉辦「鵝尾山水田－百人插秧體驗活動」，播種復育綠白黃紫色4種顏色水稻。今天上午大小朋友敲碗期待的收割體驗活動，包括農田水利署七星管理處處長周師文、綜企組組長朱孝恩、北市府工務局大地工程處專委梁成兆、醒吾科大觀餐學院院長黃寶元及應用英語系主任張煜權熱情參與。

收割打穀活動穿梭鵝尾山水田，台北市士林區平等里長徐明忠引領上百位大小朋友盡情體驗農村生活，歡樂聲迴盪鵝尾山水田。周師文處長表示，美麗的水梯田藝術地景不只是民眾休憩、小旅行的好去處，更期待喚起大家對山村農業、人文景觀和環境生態的關懷，從生活中瞭解愛護環境、尊重及享受大自然的美好。

活動開場由醒吾科大「印尼二技2＋i產學合作國際專班」學生，表演極為繁複的傳統舞蹈天堂鳥求偶舞。四位來自峇里島學校優秀學生吳娜、李欣達、陸彬彬及陳美麗，經常受邀到各地表演，四人身著鮮豔服裝一出場就吸引眾人目光，隨著曼波起伏迷人舞姿，現場觀眾如癡如醉，驚豔醒吾科技大學有如此優異國際生。

醒吾科大應英系主任張煜權表示，印尼巴布亞省素以「天堂鳥國度」聞名於世，天堂鳥是世界上最美麗鳥類之一，華麗鮮豔羽毛其特色，四位國際生今天表演的求偶舞，是峇厘里島最有代表性的舞蹈之一，曾在秘魯、華盛頓特區、日本和荷蘭推廣印尼文化時表演，舞蹈靈感來自印尼天堂鳥，舞出雄鳥迷人敏捷動作，炫耀吸引美麗雌鳥。

醒吾科大國際長國安民表示，醒吾著重印尼學生與台灣文化連結，國際生不但學會印尼所需的技職專業知識，經常參與校園國際化文化交流活動，求偶舞就是其中一項文化表演才藝，四人服裝象徵天堂鳥華麗鮮豔羽毛，由於求偶舞細膩繁複，必須不斷練習培養默契，才能在鵝尾山收割打穀活動畫龍點睛，呈現最迷人曼妙舞姿。