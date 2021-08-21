台灣賓士去年引進Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC休旅旗艦，精雕細琢的車室設計，打造帝王級舒適空間，品牌還邀周杰倫親身體驗，帶動不少話題；今年台灣賓士再度引進Mercedes-Maybach S-Class旗艦車款，其中Mercedes-Maybach S 580 4MATIC於本月在台上市，建議售價1132萬元起，有如移動豪宅，最快於今年十月到港、開始交車。

MAYBACH品牌創辦人Wilhelm Maybach於1900年研發世界上首款以Mercedes為名的汽車，被譽為當代最傑出藝品，引領人類從馬車時代進入汽車時代；1921年MAYBACH品牌首輛量產車款MAYBACH W3橫空問世，將工匠靈魂細膩注入於每一絲細節，成就極致奢華的殿堂級夢幻逸品。

自2015年推出至今的Mercedes-Maybach S-Class旗艦車款已在全球銷售逾6萬台，全新Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 共提供10種銀粉漆、5種特殊漆可選；而極致奢華的象徵莫過於識別度極高的MAYBACH雙色車漆，由專職工匠費時一週手工噴塗，使色塊間精準接合，將採全球限量生產供應10種MAYBACH專屬雙色車漆。

由於軸距較S-Class長軸版再加長180mm來到5469 mm，無論是選擇寬闊的沙發式3人座椅，或是頭等艙式獨立雙後座，坐進全新Mercedes-Maybach S 580 4MATIC室內，都令人倍感尊榮，結合禮車套件，還可將具備多重支撐充氣調整座椅傾倒最多至43.5度，徹底放鬆。透過後座三角窗巧妙後移至與車門分隔，後座乘客能享有高度的隱密性，沉浸與外界如同平行時空般的私密堡壘。

不僅如此，全新Mercedes-Maybach S 580 4MATIC車內所見之處皆採用豪華Nappa真皮包覆，提供5種MAYBACH專屬豪華Nappa真皮內裝供品味買家選擇（designo 水晶白/珍珠灰樣式將於明年1月生產起供應），從車門到中央扶手、頸枕到腳靠，時刻感受頂級皮革細柔觸感與每一寸肌膚接觸，搭配通風、加熱功能，使身心都得到最佳的舒展。

此外，由於Mercedes-Maybach S 580 4MATIC運用擁有31具揚聲器的Burmester高階4D環場音響系統，首次透過車內麥克風與車速感知器接收環境音頻，並利用全車7具重低音輸出反向聲波，達到主動抗噪效果，過濾任何來自外在世界的紛擾，讓車內安靜地只剩下呼吸及心跳。同時，買家更可選配Burmester高階4D環場音響系統，配有31具高傳真喇叭和8支聲波傳感器、可配合音樂律動而震動的座椅，讓音樂更加立體，享受猶如親臨現場的震撼。

Mercedes-Maybach S 580 4MATIC頭等艙式獨立雙後座。（台灣賓士提供）