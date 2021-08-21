美國3名參議員聯函我駐美代表蕭美琴，希望台灣進一步協助車用晶片短缺困境。對此經濟部長王美花昨親自致電台積電、聯電等半導體大廠，了解相關增產狀況。據業者表示，預估全年車用MCU(微控制器)可增產6成，到第四季供需即可平衡，晶片荒可望紓解。

美國晶片短缺嚴重，有汽車大廠產線因此停擺，路透社報導，3位美國民主黨參議員為此致函蕭美琴，希望台灣政府能跟晶圓代工廠洽商，減低各州所面臨的經濟壓力。

收到訊息，王美花立刻親自打電話給幾個半導體大廠，包括有台積電、聯電等，了解我晶片業者加強產線狀況。在年初時，王美花曾找個大廠到經濟部便當會，商討相關車晶增產問題。

據各廠對王回應，今年上半年都有在積極增產車用晶片，透過動態調整、重新分配晶圓產能支援全球汽車產業。某晶圓製造廠表示，今年上半年跟去年上半年相比，增加30％的MCU出貨供車用晶片，預計全年多產60％。

雖然車用晶片產業鏈長且複雜，但在台廠全力配合下，業界評估，供需應可於今年Q4達到平衡。

經濟部表示，如此到第四季，車用晶片短缺問題即可以緩解，由於國內各廠都已產能全開，後續暫不會再有別的促產動作。

該部強調，為呼應來自全球客戶的殷切需求，我相關業者已積極擴產，並舒緩未來幾年市場成長需求。將持續協助我商多元布局，共同打造疫後經濟復甦。