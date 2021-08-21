金曲32星光大道今（21）日下午5點準時開始，本屆紅毯主持是由瑪麗和「鼓鼓」呂思緯主持，而因應防疫措施，紅毯長度縮短成歷屆最短，也不開放觀眾；鼓鼓先前走紅毯是因為入圍，今年挑起紅毯主持的任務，他流利的口條以及和許多入圍音樂人有私交訪問毫不尷尬，被PTT網友一面倒讚爆。

鼓鼓穿著一身帥氣黑西裝搭擋瑪麗主持金曲紅毯，兩人初次合作就相當有默契，從流利順暢的訪問能看出都有做足準備，也將節奏掌握得很好，毫無冷場；鼓鼓在紅毯前就表示，之前以入圍歌手的身分走紅毯比較緊張，這次換了身分反而不緊張，心裡則是更謹慎面對每一個訪問。

每年紅毯主持在知名論壇《批踢踢實業訪》評價都很兩極，今年紅毯開始後，瑪麗因為有過主持紅毯經驗，此次更被譽為已經「掌控全場」，沒想到鼓鼓紅毯初體驗也令眾人刮目相看，流利口條和自然親切的主持風格被讚爆，「喜歡鼓鼓的音質，不刺耳滿舒服」、「鼓鼓表現不錯」、「鼓鼓口條意外很不錯」。

另外有不少人注意到，鼓鼓本身就是音樂人，所以介紹和訪問其他入圍者時，比較懂得怎麼問，也會拿捏訪談尺度，看得出他和不少音樂人都有好交情；尤其鼓鼓還會鼓勵受訪者「不要太緊張」，貼心舉動讓粉絲又被暖到。

第32屆金曲獎頒獎典禮原定6月26日舉行，當時全台疫情嚴峻宣布延期，所幸最終決定在8月21日舉辦，地點在台北流行音樂中心，將以線上加實體的方式，雖不開放一般觀眾，但典禮表演陣容和頒獎嘉賓仍星光熠熠，各方音樂人齊聚展現台灣多元音樂型態。