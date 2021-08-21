明日（22日）是農曆7月15日，更是一年一度盛大的中元普渡日，運勢命理老師艾菲爾在臉書粉絲團分享，中元節4大開運祕法，以及許願吉時，同時也公開12星座的許願關鍵詞，建議可同時參考太陽及上升星座。

【中元節開運祕法】

1.吃7顆紅色小番茄

在中元節一早起床後，可吃7顆紅色小番茄，幫助自己擺脫厄運糾纏，艾菲爾表示，「也能以櫻桃、楊梅或草莓等紅色水果替代。」

2.喝薑湯或紅豆湯

中元節家家戶戶都在普渡，陰氣比較集中，建議可在這天喝薑湯或紅豆湯，藉此去霉氣、補暖氣，同時去除身上的寒氣與邪氣。

3.穿紅色上衣

在中元節當天可穿紅色的上衣，除了讓自己看起來有精神、不會懶散陰沉之外，更重要的是增添喜氣和陽氣。

4.戴葫蘆項鍊

佩戴葫蘆造型的吊飾或項鍊，可去煞化邪，也能隨身攜帶各大廟宇求得的平安符。

中元節除了設宴辦桌，誠心祭拜好兄弟之外，其實也是許願的好日子！艾菲爾老師表示，「可以準備1個全新蠟燭，顏色不拘，事先將自己的心願寫在一張紙上，最多可寫10項。」在許願時點上蠟燭，依序念出自己的心願後，再吹熄蠟燭。記得許願期間不要離開蠟燭，吹熄後也要注意是否已滅火，才能確保自身及居家安全。

艾菲爾老師也大方公開最適合許願的吉時，「當天上午9點到下午1點，以及晚上11點到隔日凌晨1點，這2大區間的能量極好。」在許願完畢後，可將寫滿願望的紙條放在錢包中，等待下次許願再替換即可，也可邀請朋友一起匯集願力，同時也要多行善積德、種福田。

12星座的中元節許願關鍵詞：

白羊【小人遠離】金牛【桃花降臨】

雙子【貴人出現】巨蟹【偏財降臨】

獅子【健康活力】處女【心想事成】

天秤【愛情和睦】天蠍【業績達成】

射手【喜事連連】摩羯【財庫旺旺】

水瓶【投資有財】雙魚【擊退情敵】