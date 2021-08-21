行政院會下周四（26日）將拍板明（111）年度中央政府總預算案，明年度總預算案歲出2兆2521億元、歲入2兆2391億元，差短130億元。其中，少子女化對策經費801億元，較去年增加267億，成長幅度最高達50.1％。

明年度總預算歲出2兆2521億元，較110年度成長5.4％；歲入2兆2391億元，較110年度成長9％；總預算案歲入歲出差短130億元，加計債務還本數960億元，融資需求1090億元，規劃移用以前年度歲計賸餘500億元及舉債590億元支應。

在各政事別支出中，以社福預算5947億元最高，較去年成長6.4％；其次為國防經費3726億元，較去年成長3％；再者為教育經費3124億元，較去年成長5.6％；公共建設計畫也較去年成長18.6％，來到1466億元。

成長比例最高是少子女化對策經費801億元，較去年增加267億，成長50.1％，主要增列0 歲至5歲的育兒津貼、安心懷孕友善生養經費，以及0歲至6歲托育及就學補助。