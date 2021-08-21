每個人談戀愛時，在乎的地方都不同，有些人介意對方的個性、家庭背景或工作能力，有的人則是在乎年齡，認為年紀差太多，交往之後也容易產生代溝，但有些星座則認為，年齡不是距離，《搜狐網》近日分享4個年紀差很多，但感情卻很穩定的星座組合。

1.雙子座＆天蠍座

雙子座思想開放，並不會在意他人的評價，就算與年紀差很多的對象交往，他們也不會受到干擾，反而認為相處起來是否合適，才是最重要的，而天蠍座在感情上很勇敢，只要與對方確定關係，就會義無反顧的去愛，因此年齡並不會對他們造成影響。

對於雙子座和天蠍座來說，對待感情是怎樣的態度，才會成為他們的愛情阻礙，天蠍座可以給雙子座足夠的安全感，雙子座能激起天蠍座的保護慾望，因此年齡差距大，反而會變成一種優勢，只要兩人都感到有安全感，基本上就不太會分開。

2.巨蟹座＆摩羯座

巨蟹座擁有母愛精神，雖然一開始會有些在意年齡差，但當他感受到對方給予的溫暖時，巨蟹座就無法不承認，自己其實是喜歡這段感情的，一旦確定關係後，他們就會很認真的對待另一半，而摩羯座也是如此，漸漸適應彼此的生活和習慣後，也能讓感情升溫。

巨蟹座與摩羯座越適應對方，相愛時的配合度就越好，有了默契後，彼此的存在就會變成一種習慣，他們一旦習慣對方，基本上就很難將他們拆散，再者，巨蟹座與摩羯座平時做事都非常認真，儘管交往初期會遭受朋友質疑，但日子久了，眾人會發現兩人其實很適合，逐漸接受並給予祝福。

3.射手座＆處女座

射手座和處女座雖然年齡不同，但卻懂得照顧彼此，儘管年紀的差距，讓他們剛開始交往時，也可能受到父母阻攔，但在一起久了就會發現，他們心思很細膩，非常懂得照顧對方，雖然年紀有差距，但是能夠站在對方的角度去思考問題，父母及朋友也會慢慢接受。

射手座和處女座偶爾會發生爭吵，但他們很快就會重歸於好，也因為年齡的差距，讓彼此看到不一樣的事情，反而能成為增進感情的助力，反觀與同齡人談戀愛，他們似乎比較喜歡與年紀差很多的人交往，且更懂得珍惜與呵護這段感情。

4.水瓶座＆獅子座

對於水瓶座和獅子座而言，年紀並不會影響他們談戀愛，彼此間也不存在代溝問題，他們通常從朋友而昇華為戀人關係，因此就算交往了，兩人相處模式上仍舊像朋友一樣。

有趣的是，起初他們都曾質疑過這段感情，但直到交往後才發現，年齡差距反而能讓他們在彼此身上，學到更多不一樣的東西，對生活也有了不同的看法，還能增加生活的樂趣，在對方的身上看到自己看不到的世界，讓這段感情充滿驚喜。