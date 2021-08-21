自從鬼門開以來，台股幾乎天天都創低，本波暴跌了1400點，如今月線破、季線破、半年線破，這恐慌到不行的氛圍，總是該翻空了吧！

首先來釐清一件事，台股是個大經濟體，很難被單一個人或單一狀況撼動，大方向始終會跟著基本面、國際面、資金面走。先前討論過，6月外銷訂單明確指出，台股基本面的能見度至少看到9月；而國際面重要指標之一的美股，也才剛剛改寫歷史新高；眼前最大的問題，當然就是資金面囉！8月底的全球央行年會，為寬鬆政策是否延續投下一個變數，使得市場買盤資金觀望、外資進行風險式調節。

在這種前提下，究竟該多還是該空？又該如何操作呢？

依現階段的經濟數據與Delta病毒的蔓延程度，大致可以得出一個結論，即便受到通膨與各國央行的壓力，必須開始進行QE的緊縮，第一階段，僅會進行購債規模的縮減。而2014年的前車之鑑告訴我們，如果購債的縮減是循序漸進的，那麼對台股的影響很有可能是不跌反漲。綜合基本面、國際面、資金面評估，可以初步研判，這波行情正處於「非理性的超跌」。

既然已經將行情定調，那麼下一步要制定的，就是操作策略了！就過往的經驗，當恐慌性的震盪行情出現，往往好股票、爛股票一起往下跌，但在反彈回升的過程中，卻不會大家一起漲，主要原因在於盤面不好的時候，法人主力選股上將會更嚴謹，因此將側重有題材、或財報表現相對優異的股票。因此，「基本面」為選股的首要條件。

其次，下個月即是第三季的季底，換句話說，投信的作帳標的會從這個月開始動作。以第二季來說，歷經5月疫情復發，台股大跌2500點之後，投信逢低撿便宜，因此回首6月份，只要是經投信布局的股票，往往上漲機率極高。而第三季，又逢8月大回檔，相同的狀況、相同的策略，投信只要依樣畫葫蘆，非常容易就能夠在9月份大獲全勝。因此「投信的加持」，成為第2個提高勝率的選股條件。

看完了基本面、籌碼面，最後當然要搭配一些技術面的觀察囉！台股在本周三的台指期結算，拉出一根帶有400點下影線的長紅K，一度讓全市場都看見希望，但緊接而來的周四、周五，卻又將台股打入萬丈深淵。儘管台股繼續向下破底，但就周三的盤面表現，不難發現確實有部分的股票已經有特定買盤進場承接。因此我們可以這樣觀察，若周三已有買盤進場承接的股票，勢必將出現控盤力道，也就是說周四、周五這兩天，基本上應該是強於台股，且不會跟著台股一起破底的。這個觀察點，就可設為第3大選股條件。

以上3項條件，每一項都能夠單兵作戰，而結合3項條件於一身的股票，當然更有機會領先表態，例如：IC設計股創惟、昇佳電子、CIS封測廠同欣電、車用二極體廠朋程、電子紙大廠元太、PCB廠金像電等，均是符合3項條件的股票，因此這幾天的走勢也相對強勢。相信只要照著這樣的選股策略，你也能夠挑出下一檔「反彈急先鋒」。

（本文作者為摩爾投顧分析師林鈺凱）

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