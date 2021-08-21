大陸男主持人李誕是不少知名脫口秀節目來賓，在2019年明星作家榜中他以500萬人民幣（約2141萬台幣）版稅獲得榜首，輕鬆勝過高曉松和蔡康永，2018年他承認和女友「黑尾醬」（本名：陳典）結婚，未料今(21日)他閃電認了已經離婚，讓許多人相當驚訝。

31歲的李誕是大陸名嘴，他曾參與節目《吐槽大會》、《奇葩說》、《脫口秀大會》等，更創建經紀公司「笑果文化」，以幽默溫柔有趣的說話風格走紅，令人印象深刻的爭議事件是今年初他在社群網站上為內衣品牌宣傳，其中文案「讓女性輕鬆躺贏職場」引發外界抨擊，李誕隔天也發文滅火道歉。

李誕曾和蔡康永合作節目《奇葩說》。（圖／翻攝自微博）

2018年李誕上綜藝節目《奇遇人生》時自曝完成人生大事，與女友「黑尾醬」（陳典）秘密領證結婚，據知黑尾醬外型清秀，被譽為日系美少女，私下她經營網購服飾店當老闆娘，在李誕走紅前兩人就開始交往，之後李誕也曾幫忙女友網店擔任模特兒，而李誕每次上節目談女友怎麼會喜歡他，總打趣說：「她就是貪圖我的美色」、「我特別懷疑她是不是看上了我的內蒙戶口」。

據《新浪娛樂》報導，李誕最近在朋友圈透露：「朋友們總問起就說一下，我和典典確實分開有段時間了，感謝關心」，承認和陳典已經離婚，但未說主因，工作人員也證實表示：「因為是私事，所以李誕只在朋友圈跟友人們做了個交代。兩人已於今年年初友好簽署了離婚協議，謝謝大家的關心，希望不打擾大家的注意力」。