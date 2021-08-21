漂流木雕地景藝術展作品造型多元，可利用不同拍照角度，拍出人與作品互動感。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供／張毓翎台南傳真）

作品「幸福遊具」可同時讓6個人在此盪鞦韆。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供／張毓翎台南傳真）

這次作品造型包含海豚、黑面琵鷺、招潮蟹及海螺等，為作品增添了不少大海的底蘊。（張毓翎攝）

這次作品造型包含海豚、黑面琵鷺、招潮蟹及海螺等，為作品增添了不少大海的底蘊。（張毓翎攝）

雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「一見雙雕藝術季」系列活動，今年特別推出漂流木雕地景藝術展，邀請資歷超過25年的工藝師「小亨利」進駐創作，以漂流木、浮球等材料製作5件木雕作品，其中一件還可同時讓6個人在此盪鞦韆，遊客不僅能遠距離欣賞，也能近距離與作品互動，親切感十足。

漂流木雕地景藝術展21日在馬沙溝海洋休閒運動渡假中心盛大開展，現場還有大型風箏、特技風箏施放。雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能、立委賴惠員、馬沙溝海洋休閒運動渡假中心營運長鄭文吉及亞洲國際風箏聯合會理事長鄭凱元等人出席參加。

工藝師「小亨利」表示，這次作品造型包含海豚、黑面琵鷺、招潮蟹及海螺等，為作品增添了不少大海的底蘊，另外還有大型作品如「幸福遊具」，它是用大型漂流木創作而成的，小朋友和大人都可以在這裡一邊盪鞦韆，一邊欣賞夕陽，翻轉民眾對藝術品高高在上的印象。

「小亨利」提到，這5件作品耗時大約1個月，必須把大型漂流木運到此處，原地將它組裝完成，出動吊車等大型機具，製作工程相當浩大，馬沙溝是個很有特色的小鎮，創作期間累了可以直接到海邊踩水、踏浪，到了黃昏時刻還有無敵夕陽陪伴。

徐振能說，漂流木藝術創作是近年來在台灣海岸蓬勃發展的藝文特色，今年邀請藝術家以「向海致敬」為主題，運用台南沿岸所清理出4至5噸的漂流竹木，打造環保再生地景藝術，將一根根廢棄的漂流木、浮球等，經過藝術家之手，化腐朽為神奇，也增加遊客旅遊趣味。展期只到10月11日，邀請大家抓緊暑假尾聲，來場海邊藝術之旅。