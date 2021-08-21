金曲32星光大道部分稍早在台北音樂流行中心舉行，台語歌后候選人曹雅雯稍早以一件死亡芭比粉紅外套登上紅毯，細看裡面完全沒穿，深V造型設計中空大露東西半球，難得亮眼又性感的打扮也讓網友大讚終於有亮點出現。

曹雅雯這次一舉入圍年度專輯獎、最佳台語專輯獎、年度歌曲獎、最佳專輯製作人獎、最佳台語女歌手獎、最佳作曲人獎共6大獎，受訪時被問到心得，她誠實表示：「很爽」，因為可以當製作人全程控制做想要的專輯非常開心，也很感謝很多音樂老師的幫忙。問曹雅雯這回和鍾興民合作歌曲〈鹹汫〉主要是想講什麼？她解釋是講同志議題，希望大家可以勇敢做自己，想做什麼就去做。

曹雅雯稍早登上金曲32星光大道。（圖／台視提供）

今年金曲32可說是命運多舛的一屆，5月12日公布入圍名單後就爆出台灣新冠肺炎本土疫情爆發，原訂6月26日舉辦的頒獎典禮在一個月前宣布延期，而典禮總顧問陳鎮川之後邀請金曲歌王林俊傑重新編曲防疫金曲〈手牽手〉，並請來田馥甄、吳青峰、李泉、韋禮安、孫盛希、蛋堡杜振熙、萬芳、瘦子E.SO、譚維維、蘇慧倫開金嗓，希望讓民眾雖暫時無法參與金曲獎，也能從歌手的重新演繹中感受到溫暖。

7月文化部確認金曲32將延到8月21日舉行，但礙於疫情變化大，起初提議採取「線上+實體」方式舉辦，不排除讓藝人透過預錄方式完成演出節目，本月初才進一步公開地點選於台北流行音樂中心舉行，典禮主持人為「Lulu」黃路梓茵，星光大道則由瑪麗與「鼓鼓」呂思緯聯手主持，典禮座席採梅花座、實聯制、舞台與台下座席維持3公尺安全距離，入場者並須提供快篩或PCR陰性證明及健康聲明書，並全程配戴口罩，而考量防疫優先，本屆典禮不開放一般觀眾入場，僅邀請入圍者及流行音樂產業界人士觀禮。承辦單位台視將於當天下午5點轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，網路免費直播可至LINE TODAY 、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV收看。