台塑六輕工業區「麥寮汽電公司燃氣複循環發電機組、液化天然氣接收站新建工程及麥寮工業專用港變更」說明會，20日在麥寮鄉舉行，21日部分居民認為六輕若在麥寮工業港興建天然氣接收站，其輸送管線與儲存槽都有潛在的危害性，若沒有完善的安全配套，恐危及全鄉居民安全。

台塑企業表示，麥寮電廠目前有3座各60萬千瓦的燃煤發電機組，利用先進技術，各種氣體排放濃度已接近天然氣發電，但為配合能源轉型，擬興建2座各120萬千瓦的天然氣發電機組加以取代，並在麥寮工業港興建天然氣接收站，預計今年底提出環評報告。

麥寮鄉長蔡長昆表示，他對接收站的安全性存有疑慮，但為了能源轉型，希望在安全無虞的前提下設置接受站，不過堅決反對天然氣藉由管線外送到外縣市。

六輕工業區所在地中興村村長許再發強調，工業區設於村內，所以他反對設置天然氣儲存槽，希望用北氣南送方式取代；若一定要設天然氣儲存槽，則要有書面承諾不能將天然氣再外送。

雲林縣議會副議長蘇俊豪認為，六輕工業區全台規模最大的石化廠區，一旦發生重大工安意外，周邊45公里內都會受害，若再設置天然氣接受站，風險實在太大了，且天然氣的保存、輸送有漏出風險，對於環境的威脅性很大。

蘇俊豪說，台灣的煤與天然氣主要依靠國外進口，煤可保存1個月，天然氣只有7至10天，若燃煤發電都改為燃氣，一旦進口管道受阻，單一能源恐造成台灣能源危機，因此他認麥寮電廠應維持燃煤發電。

麥寮鄉代吳明宜指出，目前麥寮電廠燃煤的總置容量為1800萬千瓦，改為天然氣後增加為2400萬千瓦，有必要再研議討論。