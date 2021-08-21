《健康時報》報導，《中國疾病預防控制中心周報(英文)》8月20日線上刊登了廣東省疾控中心一項對新冠病毒變異毒株(Delta)減毒疫苗有效性的重要研究。這也是全球首個針對Delta變異毒株的滅活疫苗有效性的研究。研究顯示：全程接種大陸國產新冠減毒疫苗對Delta病毒株有效。

Delta變異株目前已經是全球主要流行的新冠病毒變異株。其特點為傳播力強、潛伏期短、病毒載量高、排毒時間長、病情發展快、重症比例高。

Delta毒株於2021年5月至6月在廣東省引發了疫情。研究人員評估了大陸國產新冠疫苗在疫情暴發地區感染力最高的人群中的有效性，從而最大限度地準確估計疫苗保護力。

研究結果顯示，大陸國產新冠減毒疫苗對Delta毒株引起的新冠肺炎感染者提供了良好的保護，這一結果與針對原新冠毒株的減毒疫苗III期臨床試驗結果一致。

在18歲及以上人群中，完成全程疫苗接種(第二次接種後14天，兩次接種間隔21天以上)對新冠肺炎的輕型和普通型患者的疫苗保護率約為78％和70％，對重症患者的疫苗保護率為100％。

相比之下，未完成全程接種的疫苗保護力效果甚微。僅接種單劑次疫苗的輕型和普通型患者的疫苗保護率分別為1.4％和8.4％。值得關注的是，沒有出現重症和危重症病例，而未接種疫苗的密切接觸者有19例嚴重或危重症病例。

該研究強調，需要兩劑減毒疫苗才能起到保護作用。完成第一劑接種的個人應盡快接受第二劑接種。

中疾控指出，隨著新冠肺炎大流行，新出現的變異毒株在傳播能力、不同年齡組的傳染性和疾病嚴重程度方面存在差異。由於疫苗是預防新冠病毒感染的重要途徑，因此持續評估其效果至關重要。廣東省疾控中心的研究是一個很好的例子，提供了大陸國產新冠滅活疫苗的真實有價值的信息。

文章指出，中國生產的兩款新冠減毒疫苗（國藥、科興）得到了世界衛生組織(WHO)的批准，被列入緊急使用清單，並在全球廣泛使用，這項研究為全球科學界提供了證據，即這些疫苗能夠抵禦Delta變種病毒株。