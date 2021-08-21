台南鴨莊休閒農場以前養了1萬2000隻母鴨，2001年轉型休閒農場後，園內剩下1000多隻母鴨。（張毓翎攝）

鹹蛋黃顆顆晶瑩、透亮。（張毓翎攝）

蘇清發說，製作鹹蛋黃，光是醃漬這道工序就得耗時30天。（張毓翎攝）

中秋節將至，說到其中的應節食品，不能不提起月餅，而鹹蛋黃口味是每年的經典不敗，台南鴨莊休閒農場除了販售鹹蛋黃，也有提供DIY製作遊程；老闆蘇清發表示，今年受到8月上旬水災及高溫影響，鹹蛋黃的行情批發價與去年一樣微幅上漲，但不影響買氣，且疫情趨緩後，近日來到園內旅遊民眾漸漸回升。

蘇清發說，通常鹹蛋黃的鴨蛋，是使用老鴨產下的蛋，而今年3、4月天氣悶熱、不容易下雨，老鴨淘汰率高，加上今年8月上旬水災，造成屏東等大宗產地出產量受影響，使得今年市場貨源比去年少；不過，今年接近中秋，漲幅與去年相比差不多，每顆鹹蛋黃上漲0.5至1元。

「有做網購的餅舖，生意可是好得嚇嚇叫！」蘇清發觀察，今年適逢疫情，但絲毫不影響訂購量，尤其做網路宅配的糕餅業者訂購顆數不減反增，可見民眾網上購物的風氣相當盛行。顆顆晶瑩、透亮的鹹蛋黃，光醃漬得耗時30天，為了應付秋節訂單，往往7月就開始大量製作。

蘇清發的鴨莊原以養蛋鴨及鴨蛋加工生產為主，當時養了1萬2000隻母鴨，2001年轉型休閒農場後，園內剩下1000多隻母鴨，不過相關鴨蛋商品持續行銷各地，像台南一間知名老牌中式喜餅店，就是他們的忠實客戶之一，而近年他們也推出多元的DIY遊程，。

蘇清發說，以前有位來自新北的遊客，跟團來體驗製作鹹蛋黃、蛋黃酥，沒想到後來做出興趣，還開了一間糕餅舖且頗成功的，鹹蛋黃的訂單量從剛開始一次幾百顆，到現在達上千、上萬顆，令他印象非常深刻。