東奧選手馮俊凱。（台中市政府提供）.

「全國菁英場地排名賽暨選拔」、「110年全國自由車場地錦標賽」21日起連續三日在台中清水鰲峰山公園自由車場登場，因應防疫，採閉門競賽模式，不開放觀眾入場，賽事彙集全台自由車選手，包括東奧選手馮俊凱、2014釜山亞運金牌好手蕭美玉及黃亭茵等台中在地好手也將同場競技；運動局長李昱叡今親自到場向台中自由車總教練徐瑞德及選手加油打氣，期勉選手發揮實力，獲取佳績。

運動局指出，「110年全國自由車場地錦標賽」，為國內重要自由車競技賽會之一，分為男、女菁英組及男、女青年組等4個組別，包含爭先賽、競輪賽、集體出發、全能賽及團隊追逐賽、競速賽等6個亞奧運項目，是全國精銳好手練兵的最佳舞台，賽事精彩可期。

運動局表示，自由車運動是台中市競技運動重點發展項目，台中市近年在各大全國性賽事中奪牌數第一，108年全國運動會拿下13金8銀1銅，110年全國中等學校運動會更創下26金20銀15銅的紀錄。

台中擁有全國唯一經國際自由車總會（UCI）認證的木質賽道國際級自由車場，為選手提供最佳的培訓場地，市府將持續扎根基層選手培訓，並爭取全國自由車場地賽等全國性與國際性賽事到台中舉辦，讓各地好手交流，提升台中自由車運動發展。

運動局強調，此次賽事活動由中華民國自由車協會主辦、教育部體育署指導，市府運動局已輔導中華民國自由車協會落實出入口健康管理、賽事人員實聯制登記、公共空間消毒及醫療支援等措施，所有裁判及賽務工作人員均於賽前進行快篩檢測、參賽隊伍則需出示相關檢驗陰性證明方可出賽，賽事將不開放民眾現場觀賽並在確保全體人員健康安全下進行賽事。