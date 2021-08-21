1名男網友日前躺在床上欲起身上廁所，沒想到如廁後突感到一陣暈眩，接著「斷片」好幾秒，直到恢復意識時，他已成跪姿、頭著地，眉骨處受傷爆血，他事後查出該症狀為排尿性暈厥，俗稱「尿暈症」；據悉尿暈症多半是患著突然起床或站直排尿後腹腔減壓，間接導致腦缺血，並非嚴重症狀，但仍須小心因昏厥造成的內外傷。

1名網友在PTT上發文表示，他日前在房間上完廁所，準備從廁所走回房間時突然感覺身體不適，原本要躺在床上休息，沒想到竟瞬間失去意識，等到他回過神來時，他已跪在地板上、頭部著地，眉毛處因大力撞擊下破皮滲血，所幸僅是皮肉上，並無大礙。

男網友日前躺在床上欲起身上廁所，沒想到如廁後突感到一陣暈眩，接著「斷片」好幾秒，直到恢復意識時，他已成跪姿、頭著地，眉骨處受傷爆血。（翻攝自PTT）

該網友形容當下「斷片」的過程說，「我上1秒還站著，根本不知道我要倒下去了，所以沒有任何保護身體的動作，下1秒我失去意識倒在地上，撞擊的衝擊力讓我馬上醒來」，他事後查出該病狀是稱作排尿性暈厥，又稱小便猝倒，俗稱「尿暈症」。

據悉，排尿性暈厥發生的原因多為起床排尿時，膀胱收縮引起強烈的神經反射，導致顱內血液不足之下就會產生暈厥，或是在排尿後，腹腔壓力下降，間接導致腦缺血而暈厥，也可能因疲勞、酒後、呼吸道感染、進食少等因素誘發病症；醫師表示，排尿性暈厥並非嚴重病症，發生時讓患者平臥休息，很快即可恢復意識，但此症可怕之處即是必須慎防跌倒時頭部的外傷或內傷。