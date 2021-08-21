35歲女歌手朱海君去年拿下金曲獎「最佳台語女歌手獎」，今年再度以《夢見蘇西》問鼎台語歌后寶座，今（21日）出席第32屆金曲紅毯，以一襲純白開V洋裝亮麗現身，驚艷眾人。

畫面中，朱海君頂著俐落的短髮，臉上化著精緻妝容，水鑽項鍊襯托天鵝頸，身穿白色長禮服，正面大深V到胸下，大方露出渾圓半乳，雙肩及長袖設計又增添俐落、優雅氣息，一出場就狂吸眾人眼光，她還在星光大道中清唱一曲，毫無瑕疵的好聲音讓主持人瑪莉、鼓鼓盛讚連連。

朱海君清唱一段，好歌聲十分悅耳。（圖／畫面由台視提供）

朱海君這次將迎戰曹雅雯、蔡家蓁、黃妃、張涵雅等勁敵，她9日受訪表示不覺得其他人是勁敵，「心情跟去年一樣老樣子，也讓我對自己的音樂路更有所期待。」至於禮服的尺度，朱海君透露老公NONO管很嚴，「他管啊，為什麼要露到那邊、裡面多加一層，我會聽他話，畢竟（婚姻經營）是要長期抗戰的」。連看她從小長大唱歌的長輩們，也會叮嚀不要穿那麼露，朱海君笑說：「他們會跟我說『妳是憑實力的』。」