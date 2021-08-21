金曲32星光大道精彩進行中，女歌手一個穿得比一個還漂亮，身兼表演嘉賓還入圍年度專輯、最佳華語專輯與最佳華語女歌手3大獎的孫盛希，更是特地以一襲性感爆棚的黑色中空薄紗裝現身紅毯，尺度全開讓主持人瑪麗忍不住驚呼：「我近距離看，中空是辣的是辣的，中間是空的！」

孫盛希歌聲動人，想不到連身材都這麼有料，她今日以一襲中空薄紗裝性感登紅毯，不僅讓瑪麗為之驚艷，連PTT網友也暴動直呼「omg孫盛希好美」、「希希南半球，我暈」、「希希是不是太辣」。

孫盛希薄紗裝超吸睛。(畫面由台視提供)

第32屆金曲獎今(21日)於台北流行音樂舉行，這也是台灣新冠肺炎疫情趨緩以來的第一個大型頒獎典禮，更為了因應防疫措施，首度以「實體+線上」且不開放觀眾入場方式呈現。紅毯部分找來瑪麗搭檔「鼓鼓」呂思緯主持，頒獎典禮則是由主持小天后Lulu黃路梓茵獨挑大樑，這也是她個人生涯中第二度接下金曲主持棒。

說到金曲獎，重頭戲當然是歌王歌后大戰，最佳華語女歌手入圍各個實力堅強，由萬芳、巴奈、孫盛希、蘇慧倫、田馥甄、大陸女歌手譚維維入圍，6位實力派女唱將搶奪歌后寶座；最佳華語男歌手獎項更被封為死亡之組，由林俊傑、吳青峰、韋禮安、大陸歌手李泉、蛋堡與瘦子激烈競爭歌王頭銜，鹿死誰手令人期待。