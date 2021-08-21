中央氣象局指出，奧麥斯以時速18公里向北北西，琉球南方海面前進。(氣象局提供)

第12號颱風「奧麥斯」於昨天（20日）生成，曾經被認為發展不起來的熱低壓，終於在經過5000多公里長征後發展成為輕颱，讓不少專家都跌破眼鏡。專業氣象預報粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」就欣慰直呼「總算有回報了！」表示奧麥斯將在明天（22日）最接近台灣，東半部會出現陣雨，海面也要注意有長浪發生。

中央氣象局指出，奧麥斯今天下午2時位於鵝鑾鼻東方690公里之海面上，以時速18公里向北北西，琉球南方海面前進，預估於明天通過琉球西方海面後將往日韓方向移動。雖然颱風逐漸接近中，但直接影響台灣的機率低。

「台灣颱風論壇」下午發文提到，「現在差不多是奧麥斯一生中，最好看的一刻，未來一天有機會再增強一點點，長征5000多公里，算是有回報了」。預計明天颱風離台灣最近，不過由於環流很小，西側又比較弱，帶來的影響頂多就東半部會有幾陣雨，其他地方幾乎沒感覺。不少網友也直言，「不錯了啦⋯⋯有達輕颱等級很不錯了，遠道而來」、「只要活著就有希望，2021最勵志的颱風」。

對此，「天氣職人」指出，其實奧麥斯（國際命名OMAIS）名字中就有「漫遊」的義涵。由於此颱風範圍小，強度也不強，風場結構不對稱，東強而西弱，因此要對台灣陸地天氣造成影響有限，不過海面上的風浪仍將逐漸加大，明後天（22-23日）到海邊活動要留意長浪發生。

氣象局表示，今天（21日）各地多雲到晴的天氣，中午過後仍有機會出現明顯的午後雷陣雨，以大台北及桃園雨區範圍廣，山區及多數平地午後降雨機率都偏。至於奧麥斯北上遠離後，「台灣颱風論壇」說，下週起高壓勢力增強，午後陣雨減少，各地天氣會更加穩定。