中國交通運輸部表示，G6京藏高速公路那曲至羊八井段今日通車試運行。至此，全長295公里的G6京藏高速公路那曲至拉薩段（那拉高速公路）全線通車。據瞭解，這條公路建設於平均海拔4500米以上的地區，是世界上海拔最高的高速公路，將使拉薩市與那曲市之間的車程由6個多小時縮短至3個小時。

那拉高速沿線經過草原、雪山、濕地等多個景觀帶，串聯並整合了羊八井地熱溫泉、納木措等景區，可實現遊客自駕與景區觀光車的無縫換乘，帶動沿線旅遊發展。

據央視報導，那拉高速是一條生態環保公路，那曲河特大橋從羊八井到那曲段一共有145座橋梁，而建橋能最大程度降低對沿途的濕地、草原等地勢地貌的破壞，在橋梁下方還設置了供氂牛、羊群行走的通道。

那拉高速公路是首條連接西藏自治區首府拉薩和藏北草原的高速公路。通車後，從拉薩到那曲將由原來的6個多小時，縮減為3個小時。那曲牧民生產的奶製品可以更快捷地運往拉薩等地。