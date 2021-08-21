台南市戴竹社會福利慈善基金會結合雲林縣虎女獅子會，21日在虎尾鎮多功能活動中心舉辦「快樂迎開學，幸福上學去」捐贈自行車暨獎助學金活動，雲林縣長張麗善表示，疫情期間弱勢家庭生活愈加困難，社團捐助孩子的學費及自行車，讓孩子能夠騎乘著夢想，快樂上學。

張麗善與虎尾鎮長丁學忠、雲林家扶主委陳燦勳、國際獅子會300-D1區前總監王月霞、第1副總監施松吉、第3分區主席楊富媚、虎女獅子會長林月霞等人，21日與雲林家扶學童一起試騎愛的自行車，學童們看著嶄新的車子，開心全寫在臉上。

張麗善表示，康那香企業董事長戴榮吉為紀念父親成立「戴竹社會福利慈善基金會」，基金會與雲林家扶結緣已20餘年，每年開學前夕，都會把愛心帶到雲林，此次捐贈學費與50輛自行車，讓雲林家扶的孩子及家長面對此次疫情衝擊，得以紓緩學費及通勤問題。

林月霞指出，雲林縣虎女獅子會在第3分區主席楊富媚帶領下，愛心加碼為雲林家扶助大專與高中職學生募集超過20萬元助學金，讓學子們註冊無煩惱、安心迎開學。