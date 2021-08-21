遠東SOGO去年起舉辦「宅料理」線上料理競賽邀全民一起參與，活動不分年齡、不分組別、沒有門檻，金、銀、銅牌獎金分別高達15萬、8萬及5萬元，人人有機會奪牌。即日起至9月底可報名，凡報名可抽人氣廚房家電。

這次「宅料理」競賽幾乎不設限，每組可以1至2人，親子、夫妻、朋友、閨密、父子檔、母女檔都行。初賽不指定食材，料理不分餐別，需為一道熟食或熱菜（非便當、餐盒或簡餐）。

去年第一屆「五星防疫餐競賽」，鼓勵大家透過料理關懷自己與親友，讓「社交有距離、關懷無距離」，吸引全台各地好手參賽，素人食譜得獎後更變身為餐廳餐點，從今年4月起至9月底在SOGO台北店忠孝館、復興館、敦化館的人氣餐廳獨家販售。

在忠孝館的「三合院」、和敦化館「紅豆食府」可品嘗第一屆防疫餐金牌劉姿勵為第一線醫護家人設計的「養生無錫排骨」；在復興館可吃到餐飲科教師銀牌陳慶麟講求藥食同源的「柚子米香放山雞」。