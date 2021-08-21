民眾透過實地體驗採文旦，體會柚農栽種文旦的用心與辛勞。（麻豆區公所提供／張毓翎台南傳真）

不少遊客直呼「還是自己採得最美味，明年還要再來」。（麻豆區公所提供／張毓翎台南傳真）

民眾透過實地體驗採文旦，體會柚農栽種文旦的用心與辛勞。（麻豆區公所提供／張毓翎台南傳真）

文旦產季到來，台南市麻豆區公所趁勢推出採果樂活動，今年媒合14家以上的柚園辦理，21日在郭玉飛麻豆文旦園展開序幕，透過實地體驗採文旦，體會柚農栽種文旦的用心與辛勞，還能將自採的文旦包裝後，在中秋佳節時與親朋好友團聚品嘗。

麻豆區長柳世雄說，農村體驗生活的觀光果園經營模式興盛，區公所近年來不斷持續推廣在地柚園能多角化經營，趁著疫情降級解封，推出「愛在麻豆採果樂系列」活動，讓消費者外出走走的同時，也可以在柚園揮灑汗水，將這陣子累積的脂肪或是緊繃情緒一起消耗。

園主郭玉飛說，自家柚園跟區公所配合辦理採果樂活動已好幾年，一開始會害怕消費者不熟悉採收技巧，容易傷到果實或柚樹，後來發現，只要做好充足的行前教育，並適時在旁給予指導，就能避免此狀況發生；同時解決採收需工的問題，達到寓教於樂的經營方式。

郭玉飛提到，許多消費者採收後，直呼「還是自己採得最美味，明年還要再來」，讓她覺得辦這項活動很值得。公所表示，「愛在麻豆採果樂系列」活動，從即日起至9月21日，歡迎民眾前來體驗，詳情搜尋「麻豆區公所」或「我愛麻豆我愛柚」臉書粉專查詢。