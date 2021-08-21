25歲「樂天女孩」啦啦隊長籃籃（籃靖玟）臉蛋可愛、個性率真，IG吸引近18萬網友追蹤。近日她在節目自爆某次在車上將手機連接音響播歌，不慎點開18禁的語音訊息，不堪內容全被工作人員聽到，她報案後才驚聞背後竟有不少女性受害者。

籃籃最近在節目《媽媽好神之俗女家務事》表示，每次出外景時自己都會負責在車內播放音樂，有次順利連接藍芽後，她不小心按到前工作人員傳來的語音訊息，「結果播出來是一些咿咿喔喔，就是亂呻吟的聲音」由於車上坐滿來賓和工作人員，她很擔心會被誤會偷看成人片，為此尷尬到爆炸，而且同樣的訊息竟然有好幾則。

籃籃不清楚對方是否被盜用，第一時間先去警局備案，結果發現很多女生都被該名前同事騷擾過，讓現場來賓聽了都大吃一驚，主持人季芹甚至睜大雙眼「蛤～」了一聲。

籃籃長相亮眼、身材惹火，去年大解放拍了一本清涼寫真書，甚至有背部全裸的大尺度畫面，被問到籌備寫真書多久，她坦言從來沒想過出寫真，因受到出版社邀約才決定挑戰自我，向粉絲喊話若大賣破五刷，願意轉正面全裸見人。