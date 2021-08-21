金曲常勝軍黃妃今(21日)稍早以霸氣女總裁的氣勢登上金曲32星光大道，她與稍早穿粉色西裝外套裡面沒穿的曹雅雯「微撞衫」，都以大外套中空沒穿的性感裝扮現身，但黃妃選穿一身黑色，點綴加上金色耳環，讓一旁的星光大道主持人鼓鼓都害羞站遠遠，笑說「這樣就好」不敢直視。

黃妃被問到這次帶來頒獎典禮的作品叫做《色違》，據說跟寶可夢有關，黃妃解釋說因為寶可夢大人、小孩都喜歡，而在日文中「色違寶可夢」指的是是一種身上的顏色與普通寶可夢不同的寶可夢，因此也希望自己的新專輯能讓大人小孩都能聽得開開心心，黃妃也藉此機會跟螢幕前的粉絲喊話，直說知道這陣子大家因為疫情都過得很辛苦，再堅持一下，幸福的日子就在眼前了。

黃妃對粉絲加油打氣。（圖／畫面由台視提供）

今年金曲32可說是命運多舛的一屆，5月12日公布入圍名單後就爆出台灣新冠肺炎本土疫情爆發，原訂6月26日舉辦的頒獎典禮在一個月前宣布延期，而典禮總顧問陳鎮川之後邀請金曲歌王林俊傑重新編曲防疫金曲〈手牽手〉，並請來田馥甄、吳青峰、李泉、韋禮安、孫盛希、蛋堡杜振熙、萬芳、瘦子E.SO、譚維維、蘇慧倫開金嗓，希望讓民眾雖暫時無法參與金曲獎，也能從歌手的重新演繹中感受到溫暖。

7月文化部確認金曲32將延到8月21日舉行，但礙於疫情變化大，起初提議採取「線上+實體」方式舉辦，不排除讓藝人透過預錄方式完成演出節目，本月初才進一步公開地點選於台北流行音樂中心舉行，典禮主持人為「Lulu」黃路梓茵，星光大道則由瑪麗與「鼓鼓」呂思緯聯手主持，典禮座席將採梅花座、實聯制、舞台與台下座席維持3公尺安全距離，入場者並須提供快篩或PCR陰性證明及健康聲明書，並全程配戴口罩，而考量防疫優先，本屆典禮不開放一般觀眾入場，僅邀請入圍者及流行音樂產業界人士觀禮。承辦單位台視將於當天下午5點轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，網路免費直播可至LINE TODAY 、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV收看。