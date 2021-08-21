黃家聲援者情緒高亢，疊棉被要越過鐵絲網牆。（程炳璋攝）

10多位聲援者重回黃家現場，召開晚會。（程炳璋攝）

黃春香與聲援者重回黃家現場，召開晚會討論後續計畫。（程炳璋攝）

轄區警方到現場了解聚集學生與聲援者訴求。（程炳璋攝）

黃春香與支持學生晚間集結黃家疊被欲攀鐵絲牆 警力再度戒備。

台南鐵路地下化工程20日淨空最後釘子戶，鐵道局中部工程處接管強拆黃宅，警力21日上午撤崗，黃春香與支持團體仍不放棄，號召聲援者晚間7時聚集黃家門口，疊被裹住鐵絲網，欲攀牆逼停工，警方再度戒備。

黃家20日由鐵道局中工處接管後，21日已在黃宅門窗焊上鐵皮，嚴禁在由民眾進入施工空間，大批警力守了一夜，見支持學生都已散去，21日上午決定撤崗，同時收起周遭鐵拒馬。

不料黃春香21日傍晚再度返家，看到自宅大門被鐵皮焊封，重型機具正在拆除建築物，感到心痛，質疑施工人員破壞黃家建築體。

轄區警方立刻將她帶到派出所洽談，盼她出面呼籲學生別再抗爭。黃春香回絕，並表明無法改變聲援者意志，再回家門口駐足。

黃家關注組成員李容渝號召聲援民眾晚間集結，在黃家門口舉辦晚會，因重型機具持續拆屋，聲援者拿棉被鋪在鐵絲網上，欲攀牆爬進工地，高喊鐵道局停工。

現場約有20名聲援民眾重新聚集開元陸橋下，警方獲知消息，再度到現場了解情況，聲援民眾一度情緒高亢，警方到場呼籲冷靜，並向學生表示，只要越牆一定依法偵辦。