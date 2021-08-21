台61線西濱快速道路有窮人版高速公路之稱，但近來重大車禍頻傳，警方20日專案執法，橫跨蘆竹、大園、觀音，一共開出187張約45萬罰單，以行駛禁止路線為最大宗，超速、超載次之。警方也提醒，易肇事路段、時段，都會加派警力執法。

警方表示，台61今年陸續發生21車連環車禍導致2死11傷、火燒車3死等重大車禍，為預防事故發生，因此執行台61取締砂石、大型貨車重點違規專案勤務。橫跨蘆竹區、大園區、新屋區等轄區，針對超載、超速、酒醉駕車、闖紅燈、無照駕車、爭道行駛、違反禁行路線、變更車斗、未使用專用車箱及未裝設行車紀錄器加強取締。

專案中，警方開出187件違規，包含20件超載、40件超速、1件酒後駕車、16件闖紅燈、1件爭道行駛、88件行駛禁止路線及其他違規21件，罰單金額估算45萬元。提醒民眾，未來容易肇事路段、時段，都會加派警力執法。

警方說，大貨車、砂石車超載，將使公路、橋梁結構受損，且容易使煞車距離增加，間接影響反應時間，因此超速外，超載也是嚴格取締重點。今年6月與新北、竹縣、竹市、苗栗縣市，共同向交通部爭取購買固定測速照相桿及活動式地磅執法設備。

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