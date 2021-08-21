微風南山atre艾妥列日系品牌8月25日至29日限時5天進行Special Sale，160坪完整的全日系選品，折扣2折起，不用出國，日系選品一次購足﹗atre集結日本最具代表性的服裝品牌，在台首次舉辦日系選品店Special Sale。

atre 8月25日至29日限時5天進行Special Sale，折扣2折起。（微風提供）

這次日系選品店集結BEAMS、MiTCH、UNITED ARROWS（含旗下coen、GREEN LABEL RELAXING）、URBAN RESEARCH、Right-on，期間有特別折扣，購買滿2件可享折扣再9折；購買滿3件再85折。