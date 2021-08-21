桃園市寶貝潛能發展中心服務0至6歲身心障礙幼童早期療育。今日舉辦第16屆畢業典禮。（寶貝潛能發展中心提供）

桃園市寶貝潛能發展中心服務0至6歲身心障礙幼童早期療育。今日舉辦第16屆畢業典禮，老師們精心策畫畢業典禮，以寶貝航空站為主題，打造4個航空站。其中畢業生凱凱2歲時媽媽推著他進來，如今已經是牽著手離開。

潛能發展中心表示，畢業典禮以航空站為主題，分別是幸福拼圖、種子起飛、夢想啟航、愛之傳。邀請家長帶著寶貝一同闖關，透過水彩塗鴉、拼圖、手作小卡片、傳球挑戰等活動，蒐集這些年的生活點滴，為他們第一場的畢業典禮留下彩色的回憶。此次也感謝桃園市長鄭文燦為畢業生錄製祝福影片，期許寶貝們能夠持續努力學習，突破身體的限制，發揮自己的潛能。

其中畢業生凱凱2歲多時由媽媽推著他進來寶貝中心，而今日媽媽牽著手帶著他走出寶貝中心。剛進來時原本不會走路，經過4年的早期療育，還要在腳上要綁著1公斤的沙包訓練腳力。或在在步態訓練器、跑步機上練習踏步，凱凱留下無數次淚水，終於能行走自如。這期間媽媽相當積極配合老師，也會在家中進行簡單的教學、復健。如今，他能靠自己的雙腳走進小學的大門，媽媽相當感動。

寶貝潛能發展中心主任陳美谷說，16年來中心服務超過600個身心障礙家庭，在早期療育中，孩子們在語言理解表達、認知能力、生活自理及動作協調等都能有顯著進步。中心目前仍有38名身障寶貝持續接受早期療育，但受到疫情影響捐款與資源減少，期盼社會大眾一同來支持身心障礙幼童的早期療育學習，郵政劃撥：19907568；戶名：寶貝潛能發展中心（請註明：早期療育）。