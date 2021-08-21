雲林縣國產精品咖啡生豆線上評鑑百人參與，盛況空前。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑，21日在古坑鄉農會農業休閒中心等地開跑，因應疫情連續3天的評鑑活動改為線上方式，不僅縣內咖啡農報名踴躍，更吸引不少縣外咖啡農參與，報名件數達120件，評鑑結果將於本月23日在雲林縣農業處粉絲專頁直播公布。

21日評鑑活動由農委會茶業改良場股長劉千如，帶領5名專業烘豆師與12名具公信力的感官評審組成菁英團隊，依據SCA美國精品咖啡協會標準規範，針對乾溼香氣、風味、餘韻、酸質、醇感、一致性、甜感、乾淨度、平衡感與綜評進行評鑑。

雲林縣長張麗善表示，古坑咖啡在日據時期就具名氣，可說是台灣咖啡的原鄉，屢屢在國際賽事大放異彩，其中嵩岳咖啡莊園更是拿下美國CQI精品評鑑89.25分，世界排名第1。希望透過咖啡生豆評鑑，引導咖啡農建立品質分級制度，提升精品咖啡的品質與國際接軌。

縣農業處處長吳芳銘指出，雲林縣咖啡種植面積約60公頃，產量約64.27公噸，縣府近年致力輔導縣內咖啡農生產高品質的精品生豆，咖啡產銷履歷面積逐年攀升。每年更舉辦生產管理、後端加工及感官品評等課程，培養具潛力的咖啡農，並讓喜歡國產咖啡的朋友藉由透明平台學習新知。