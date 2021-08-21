桃園療養院因應全國疫情警戒標準醫療機構續維持第3級之應變措施，就防範醫療暴力，編排相關教育訓練等課程，並於20日下午與桃園醫院共辦防範醫療暴力安全維護，共同召集二院醫護及行政人員採線上視訊教育課程方式辦理，以深化醫護同仁就醫療暴力及個人資料保護法令認知與應變作為。

桃療指出，積極與桃園醫院及桃園檢警共組醫療暴力聯防緊急通報系統，確保在防疫期間在執行各項醫療業務維持正常運作，也舉辦教育訓練。桃療政風室與品質中心及護理科，共邀桃園地檢署檢察官詹東祐講授「醫療暴力及個人資料保護法所涉及之法律問題教育訓練」等課程。二院醫護及行政人員均熱烈線上視訊參與，並經由詹東祐案例說明及法令解析，使得參與同仁更能理解醫療暴力所牽涉之相關法律規範，針對醫療法相關規定，就保障醫事人員執業與病患安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行。就個人資料保護法部分則特別強調違反個人資料保護法之蒐集、處理及利用等行為之嚴重性，尤其是涉及民事損害賠償及刑事責任部分，使線上學習醫護同仁均能理解並深刻加強法令認知及應變防範機制。

桃園醫院政風室主任林睿均表示，第一線醫護人員除了要擔負起沉重的防疫工作外，有時會面臨來自病患或其家屬在就診時各種暴力，在身心上受到很大的傷害及壓力，這次與桃園療養院共辦視訊講習，藉由桃園地檢檢察官以法律實際案例的分享，有助於强化醫護同仁防治醫療暴力及該等事件發生時之應變能力。

桃療護理科護理長藍綺華說明，護理臨床上難免經歷醫療暴力事件，尤其桃療屬精神科，對於醫療暴力的防護機制更為重要，經由檢察官課程中的實際案例說明後，讓同仁對於醫療暴力事件所涉及之傷害罪、公然侮辱罪及違反醫療法第106條所規範之刑事責任等相關法源及醫療暴力事件發生時之蒐證、處理方式有更深層的認識，獲益良多。就個資法規部份；院內病歷多屬病人個資，更不能蒐集、處理及利用，若有學術研究之需求等事由，應經由當事人同意許可始得為之。許多護理同仁平時致力於臨床業務，對於個資保護條款法源並無了解，在上完檢察官的課程後，也讓護理同仁對於個資法的規範有更深層的認識與了解。

品質中心主任醫師林怡君表示，精神科急診與病房為發生醫療暴力最常見的地點之一，需要提高警覺與風險評估以預防醫療暴力的發生，危急時，首重自保，並設法求援，避免憾事發生。有很多醫療暴力源自於溝通不良，在醫療團隊的共識及大眾的支持下，希望可以創造友善的醫療環境。