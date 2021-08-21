雲林縣北港朝天宮持續防疫，縮減中元普度法會規模。（張朝欣攝）

雲林縣北港朝天宮持續防疫，為減少群聚，本月20至22日的中元普渡法會縮減規模，法師由21名減為12名，供桌由原本上百桌減為100桌，每年供信眾吃平安的「水果山」也取消，往年爭搶水果的盛況需待明年才可能再現。

北港朝天宮自創廟即有佛教僧侶承傳住持，為少數佛、道融合的寺廟，因此中元節普渡儀式特別隆重，今年法會日期為本月20至22日，廟方在廟旁宗聖台依古禮舉行，北港鎮內家戶則在22日中元節當天於住宅外擺桌設供街普。

朝天宮表示，每年中元普渡，廟方均會在廟前中山路設置供桌長龍，往年供桌都超過100桌，今年因疫情影響，供桌控制在100桌，現場進行人流管制，僅供工作人員進出，請信眾在外圍參與避免群聚。

以往由朝天宮青果鋪提供的「水果山」今年也取消，青果鋪人員說，供民眾吃平安的「水果山」，去年即因疫情停辦，許多民眾期待今年復辦，但因疫情仍未完全解封，為了慎重起見持續停辦，希望明年疫情能夠消退復辦。

朝天宮指出，為祈求新冠肺炎疫情早日消退，去年底舉行為期14天的「悲心廣行」水陸普渡法會，今年中元普渡持續為全世界祈福消災，希望藉由宗教力量除疫息災、安定人心，供品將於普渡後送給弱勢家庭。

另外，北港武德宮財神廟今年中元普渡，信眾的供品多達6000餘份，市價約900餘萬元，創歷年紀錄，每份供品包括米、麵、油鹽、餅乾、罐頭，足敷1個小家庭7至10天的生活需求，將於普渡後全數捐出。

享有「北基隆、南虎尾」美譽的虎尾鎮「虎尾中元文化季」，將依中央規定，遵守室外100人、室內50人以下原則，採單一進出口管制人流，為避免群聚禁止設攤，酬神歌仔戲、布袋戲可演出，取消宴席、冰雕、肉山等民俗活動。