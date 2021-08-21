美股20日全面收高，但無法完全收復上周稍早的失土，三大指數周線全黑。本周投資人將聚焦26日登場的全球央行年會，聯準會（Fed）主席鮑爾是否釋出寬鬆減碼的訊息，牽動市場神經。

全球央行年會原訂今年恢復實體會議，但Delta變種病毒凶猛，年會召開地傑克森霍爾疫情升溫，負責主辦的堪薩斯聯儲銀行緊急宣布，年會改為線上舉行。

Fed主席的演說向來是全球央行年會的重頭戲，歷任Fed主席會利用傑克森霍爾的場合傳遞重要訊息，現任主席鮑爾預定於27日（周五）發表演說，市場將緊盯他會不會就Fed的縮減購債計畫，提供更多細節，還有他本人是否做好緊縮貨幣政策的準備。

不過有分析師認為，鮑爾不會在改為虛擬舉行的央行年會上，做出重大的政策宣示。美國銀行美國空頭策略部門主管卡巴納（Mark Cabana）說:「我們預期這次會議不會發表重大政策。考量到9月例會各有各的論調，我想鮑爾無意主導，這個時候他寧願選擇低調。」

卡巴納認為，鮑爾的央行年會演說不會宣布縮減購債，他頂多提及新冠疫情爆發後，Fed的寬鬆努力大有進展。他表示，鮑爾可能會重申Fed的量化寬鬆（QE）減碼決策，仍要取決於經濟數據，而Fed官員相信今年稍後足以達到縮減QE的門檻。

Grant Thornton首席經濟學者史旺克（Diane Swonk）指出，鮑爾應會針對Fed如何縮減QE提出藍圖，但萬一疫情惡化程度超出預期，Fed或許會打退堂鼓。

投資人對Fed貨幣立場提早由鴿轉鷹的疑慮減退下，上周五美股三大指數全面收高，但仍不足以彌補週間狂跌的損失，道瓊指數與標普指數皆從連番刷新的收盤高點回落，三大指數周線全黑。

道瓊工業指數收漲0.65％，報35120.08點。標普500指數收高0.81％，收在4441.67點。那斯達克指數終場漲1.19％，以14714.66點作收。標指及那指都是受科技股表現強勁拉抬。

但周線全倒收黑，道指、標指和那指分別跌1.1％、0.6％及0.7％。