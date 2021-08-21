聯準會（Fed）暗示年底前啟動減債、激勵美元走強，加上Delta病毒擴散引發石油需求成長將受抑制的疑慮升高，國際油價連跌七天，累計一周狂瀉超過8％，創下9個月來周線跌幅最大紀錄。

美國西德州9月期油合約價上周五（20日）收低2.2％至每桶62.32美元，一周跌幅深達9％，布蘭特油價也下滑1.9％，以65.18美元報收，創下4月以來最低價位，累計周線收黑約8％。兩者指標油價已經連續七天收低，創下2018年2月以來最長跌勢。