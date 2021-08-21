Fed減債將近＋疫情升溫 國際油價創9個月最大周線跌幅紀錄 19:402021/08/21 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯準會（Fed）暗示年底前啟動減債、激勵美元走強，加上Delta病毒擴散引發石油需求成長將受抑制的疑慮升高，國際油價連跌七天，累計一周狂瀉超過8％，創下9個月來周線跌幅最大紀錄。 美國西德州9月期油合約價上周五（20日）收低2.2％至每桶62.32美元，一周跌幅深達9％，布蘭特油價也下滑1.9％，以65.18美元報收，創下4月以來最低價位，累計周線收黑約8％。兩者指標油價已經連續七天收低，創下2018年2月以來最長跌勢。 東南亞疫情與缺晶片雙重打擊 TOYOTA九月預計減產4成 解封後9成民眾動起來 健身器材廠營運逐季看好 #Fed #減債 #國際油價 #周線跌幅 #紀錄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 激戰半年線 元大五小福分批買點浮現 10:392021/08/21 財經 中捷北屯機廠設太陽光電 年減碳量相當9座大安森林公園碳吸附量 13:502021/08/21 生活 瑞銀對Fed縮債持中性看法 美元2022年估呈升值態勢 04:102021/08/21 金融．稅務 上半年壽險台股投資王 富壽愛台股方向不變 04:102021/08/21 財經要聞 陸港觀盤－全球避險情緒濃厚 港股短期波動 04:102021/08/21 全球財經 觀光工廠復業遊客數銳減 桃園推方案拚振興 14:422021/08/21 寶島 央行年會登場 Fed何時縮QE牽引美股 19:432021/08/21 財經 台股1400點慘殺 好股爛股全死 驚見這幾檔有人在顧 18:232021/08/21 財經 融資斷頭、公股進場 台股上沖下洗 04:102021/08/21 財經要聞 鋼廠限產 港口庫存急增 大陸鐵礦砂價格狂瀉逾30％ 13:232021/08/21 財經 最強7月 外銷訂單連17紅 04:102021/08/21 財經要聞 財經熱門新聞 台灣散戶遭坑殺20億 謝金河驚爆踩雷：為1瓶杜康酒認賠殺出 - 財經 台股1400點慘殺 好股爛股全死 驚見這幾檔有人在顧 - 財經 全球首支「完全授權」疫苗來了 輝瑞、BNT盤後股價兇猛 - 財經 才剛買頂好 台灣家樂福頻傳出售 3大咖誰會出手 - 財經 台積電遭砍殺跟這檔一樣落難！謝金河：外資跑了 結果賠更慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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