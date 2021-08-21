外傳首批BNT疫苗有望在中秋節前運抵台灣，駐德代表謝志偉今(21日)在臉書透露，BNT疫苗供貨給台灣的進度有很正面的發展，他更指出，有幾位德國朋友為高端疫苗即將開打向他道賀。前民進黨立委郭正亮透露，謝志偉還想要蹭BNT，並指謝都已經打了2劑AZ疫苗，還在那鬼叫什麼？郭正亮更指出，在台灣有2類人最雙標，分別是已經是已經打完其他疫苗，卻鼓吹大家打高端疫苗的醫生和官員。

謝志偉今在臉書上表示，下周一高端疫苗開打，好幾位去過或待過台灣的德國朋友前些日子知道此事後都說：「恭喜！我們對台灣醫療、生技的水準非常有信心」，他更透露，有位在兩岸都待過的德國朋友還說，大陸人可能也會選擇高端多過科興。

謝志偉也指出，德國某重要部會官員來訊，指BNT的供貨給台灣的進度有很正面的發展，且也正是這位官員之前告訴他，德國政府對此次台灣官方及民間以幕前幕後分工方式克服困難聯手完成疫苗簽約，感到非常欣慰，「我既承小英總統之命，當然也替小英總統謝謝其部、次長出面斡旋的費心」。

對此，郭正亮今天在政論節目《新聞大白話》中透露，聽說謝志偉本來還想在德國為BNT做個造勢，連這都要來蹭，這種人不用理他，打兩劑AZ在那鬼叫什麼？「你看我們總統多堅定，她一定第一針要打高端，謝志偉為什麼先去偷打2劑AZ？」郭正亮更指出，科興是WHO認證的疫苗，「高端得到一個國際認證再來說話嘛」，並指謝志偉講話通通都是錯的，不要理他。

郭正亮認為，台灣有2種人最雙標，第一種叫做幫高端講話的醫生，「你自己都打完疫苗了，你為什麼不打高端呢？」；第2種人叫第2類，也就是官員，「自己也打完了，在那邊勸人家打高端」，這兩種人最沒有資格叫人家打高端，為什麼不以身作則呢？現在以身作則的，現在看到的，只有蔡英文、副總統賴清德，其他哪個官員沒打完疫苗？