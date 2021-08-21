戴竹基金會21日在戴父故居牛園舉辦助學金暨單車捐贈儀式。（北台南家扶中心提供／張毓翎台南傳真）

康那香企業董事長戴榮吉為感念父親而成立的戴竹基金會，21日在戴父故居牛園舉辦助學金暨單車捐贈儀式。今年除捐贈200輛單車及安全帽、助學金1000元給雲嘉南家扶升國一的學子外，北台南家扶67名升小一的學童皆再獲贈書包文具禮盒及助學金，讓他們能安心向學。

北台南家扶中心說，今年新冠肺炎再度來襲，戴爺爺依然心懸家扶兒，除捐口罩、衛生棉、禮金及粽子關心兒少外，也預約要把領到的振興券捐家扶兒，另外歷年捐贈的100輛單車將再加碼至200輛，讓雲林、嘉義家扶兒同受惠。

本次活動結合國際獅子會300-D1區、佳里獅子會、向陽獅子會、友聯獅子會、台灣國際職業婦女協會大台南分會、台南市鹿耳門生態旅遊發展協會、中華民國台南二中校友總會等團體共同辦理。

戴榮吉說，今年因為5月突發的一波疫情，讓他感受到為人一定要知足，除要「知福、惜福」外，更要懂得「施福」，也感謝獅友「疫」起讓愛心加倍。