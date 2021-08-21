據中共中央紀委國家監委網站消息，浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
周江勇簡歷
周江勇，男，1967年9月生，漢族，浙江寧波人，1985年8月參加工作，1992年11月加入中國共產黨，省委黨校研究生，工商管理碩士。
曾任共青團鄞縣縣委常委、副書記，寧波市民政局政治處主任助理（掛職）；共青團鄞縣縣委書記；鄞縣鄞江鎮黨委書記、人大主席；鄞縣副縣長；寧波市鄞州區副區長；象山縣委副書記、代縣長、縣長；象山縣委書記；寧波杭州灣新區開發建設管委會主任、象山縣委書記；寧波杭州灣新區開發建設管委會主任、黨工委書記；寧波市委常委、寧波杭州灣新區開發建設管委會黨工委書記；舟山市委副書記、代市長、市長，浙江舟山群島新區黨工委副書記、管委會常務副主任；舟山市委書記、市長，浙江舟山群島新區黨工委書記、管委會主任，浙江省海洋港口發展委員會（籌）副主任（兼）；舟山市委書記，浙江舟山群島新區黨工委書記、管委會主任，浙江省海洋港口發展委員會副主任（兼）；溫州市委書記；浙江省委常委、溫州市委書記；浙江省委常委、杭州市委書記等職。
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